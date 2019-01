"Ajax heeft het laten versloffen, dat was niet nodig geweest"

Ajax leek zich te versterken met Diego Lainez, maar de achttienjarige linksbuiten koos voor Real Betis, tot verbazing van Valentijn Driessen.

Ajax-trainer Erik ten Hag zei vrijdag nog dat de Amsterdammers niets te verwijten valt: "Ik denk dat we alles goed hebben gedaan", benadrukte hij. Driessen is het daar echter niet mee eens."Ajax had allang een getekend voorcontract met die jongen moet hebben, zo gaat dat in die wereld. Op het moment dat je belangstelling hebt voor een speler zeg je: 'teken hier even dat je belangstelling hebt naar ons te komen'", aldus Driessen in de voetbalpodcast van zijn krant De Telegraaf .



"Dat heeft Ajax niet gedaan, die hebben het wat dat betreft laten versloffen ( ) Ajax zat in de front seat en ze hebben zich daar laten wegduwen. Dat was echt niet nodig geweest", besluit de verslaggever. Real Betis heeft naar verluidt veertien miljoen euro aan CF América betaald, maar de club uit Mexico zou wel een doorverkooppercentage van twintig procent hebben bedongen. Lainez zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2024.