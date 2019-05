'Ajax heeft haast en wil deal voor het EK Onder-21 afronden'

Ianis Hagi verkast mogelijk naar Ajax. In april werd de aanvallende middenvelder van Viitorul al gelinkt aan een overstap naar de Amsterdammers.

Inmiddels melden diverse media uit Roemenië dat een transfer lonkt. Naar verluidt wil de transfer van de zoon van legende Gheorghe Hagi voor het EK Onder-21 afronden.



Medio juni begint het eindtoernooi waaraan ook Roemenië deelneemt. De Amsterdammers willen voorkomen dat de vraagprijs van de twintigjarige Hagi omhoog schiet als hij en zijn ploeg deze zomer goed presteren. De entourage van Hagi heeft al gesprekken gevoerd met diverse geïnteresseerde partijen, waaronder Ajax, zo meldt Fanatik.



"Nederland of België zijn zeer goede landen voor Ianis. We hebben nog geen beslissing genomen", zei Hagi senior onlangs. De vader, die bij Viitorul ook de trainer is van de jongeling, zei eerder in gesprek met TelekomSport dat Ajax een mooie stap zou zijn voor zijn zoon. "Het zou buitengewoon voor hem zijn om daar te komen. Ik denk dat hij het in zich heeft."



"Ik denk dat Ianis een heel hoog niveau aankan, hij is slim en heeft karakter. Hij is de Xavi van Roemenië, als je naar zijn speelstijl kijkt. Daar geloofde ik in en ik heb hem een kans gegeven." Hagi junior ligt nog tot medio 2023 vast bij Viitorul. Naast Ajax zouden ook onder meer , , en de drievoudig A-international op de radar hebben staan.