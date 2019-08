'Ajax heeft genoeg gezien en biedt Kasper Dolberg aan in heel Europa'

Kasper Dolberg lijkt uit te mogen kijken naar een nieuwe club.

De 21-jarige spits, die dinsdag tegen PAOK Saloniki (3-2) op de tribune zat, wordt volgens het Deense Ekstra Bladet 'momenteel aangeboden bij clubs in heel Europa'. denkt volgens de krant aan een definitief afscheid van Dolberg.

Mochten zich geen geïnteresseerde clubs bij directeur voetbalzaken Marc Overmars melden, dan is ook een verhuurperiode bespreekbaar, zo klinkt het. Opvallend is dat Dolberg woensdag niet in Amsterdam is gesignaleerd.

Ajax speelde daar een oefenduel tussen twee teams, bestaande uit reserves en tribuneklanten van de wedstrijd tegen PAOK. Dolberg was echter niet van de partij; de reden van zijn afwezigheid is onduidelijk.

Trainer Erik ten Hag stelde Dolberg in de eerste drie officiële wedstrijden van Ajax van dit seizoen op als basisspeler, maar de Deen kon daarin niet imponeren.

Dinsdag tegen PAOK zat de aanvaller zelfs niet bij de wedstrijdselectie. "Met Dolberg zou deze week nog het een en ander kunnen gebeuren", liet Overmars voorafgaand aan dat duel weten aan Ziggo Sport.

Dolberg brak in het seizoen 2016/17 door bij Ajax onder trainer Peter Bosz. In zijn debuutseizoen maakte hij 16 doelpunten in 29 competitiewedstrijden en reikten de hoofdstedelingen tot de finale van de .

Het jaar daarop kon de centrumspits, mede door blessures, die goede vorm niet doortrekken. Afgelopen seizoen maakte hij 11 treffers in 25 competitieduels.

Ajax heeft in de spits verder beschikking over Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Danilo.