Ajax heeft Deens goud: "Beiden zijn hét grootste talent uit hun lichting"

Lasse Schöne, Kasper Dolberg en Rasmus Kristensen vertrokken deze zomer bij Ajax.

Dat betekent dat in de A-selectie van de Amsterdammers voor het eerst sinds tien jaar geen enkele Deense voetballer zit. De vraag is of het een einde is van een uniek tijdperk. "Dat is best wel een ding in Denemarken", erkent journalist Michel Wikkelso Davidsen, FC Kopenhagen-watcher van BT, in gesprek met Showtime .

"De connectie tussen Denemarken en Ajax zal altijd blijven bestaan", laat Kenneth Jensen, journalist van Tipsbladet , op zijn beurt weten. "De hoop is nu gevestigd op Victor Jensen."

Jensen van Jong Ajax en en nieuweling Christian Rasmussen (Ajax Onder-17) zijn de enige overgebleven Deense voetballers die momenteel onder contract staan bij Ajax. De talenten staan er goed op in hun vaderland, zo blijkt uit de woorden van Davidsen. "Ze worden in Denemarken beiden gezien als hét grootste talent uit hun lichting."

"FC Kopenhagen-trainer Stale Solbakken was bijvoorbeeld altijd heel vol van Jensen. Toen hij daar nog in de jeugd speelde, zei Solbakken vaak dat Jensen de toekomstige ster van FC Kopenhagen zou worden", herinnert Davidsen zich.

"Rasmussen heb ik persoonlijk minder aan het werk gezien, maar hij staat er wel goed op in Denemarken." Hij benadrukt dat Ajax wordt gezien als 'de perfecte stap voor elk groot, Deens voetbaltalent'. "Dat komt doordat Ajax al heeft laten zien dat jonge Denen zich in Amsterdam kunnen ontwikkelen en ook veel kansen in het eerste team krijgen. Het imago van Ajax in Denemarken is zeer positief."

Davidsen en Jensen vinden de transfers van Schöne en Dolberg opvallend. "Ik dacht echt dat hij zijn carrière bij Ajax zou afsluiten", vertelt Davidsen over Schöne. "Dat hij kiest voor een overgang naar Italië, kan ik echter wel begrijpen. Bij Ajax zou hij waarschijnlijk minder aan spelen toe gaan komen, terwijl het lijkt alsof spelers in Italië langere carrières kunnen hebben. Dan is de stap naar Genoa niet gek."

Jensen zet vraagtekens achter de keuze van Dolberg. "Hij is nu de duurste speler van OGC Nice, dat brengt ook druk met zich mee. En als hij in de eerste wedstrijden tegenvalt, zal de kritiek weer toenemen. Dan ben ik benieuwd hoe hij daarmee omgaat. Ik vind het een erg risicovolle transfer."