Ajax heeft beet en maakt ook akkoord met Benfica wereldkundig

Ajax en Benfica hebben overeenstemming bereikt over verlenging van de huurovereenkomst van Bruno Varela, zo meldt de Amsterdamse club maandagavond.

De doelman, die nog onder contract staat bij de Portugese club, zal ook het komende seizoen op huurbasis in Amsterdam verblijven. Hij meldt zich deze week in De Lutte om zich met de selectie van Erik ten Hag voor te bereiden op het komende seizoen.



Varela, 24 jaar, werd in de winterse transferperiode gehuurd om het keepersgilde van te versterken en als back-up te fungeren voor André Onana. De Portugees behoorde in de laatste achttien officiële wedstrijden steevast tot de wedstrijdselectie van Ten Hag, maar de coach zag geen reden om hem te laten debuteren. Ajax is echter wel tevreden over Varela, ook over zijn rol in de kleedkamer, en wilde dan ook graag verder met de sluitpost.



Ajax had een optie tot koop van vijf miljoen euro, maar de Amsterdammers vonden dit bedrag aan de hoge kant. Ajax wilde de keeper graag voor een lager bedrag overnemen, maar hier ging niet in mee. De topclub uit Portugal gaat echter wel akkoord met een huur van een jaar, daar de doelman niet in de plannen voorkomt van hoofdtrainer Bruno Lage.



Varela liet eerder al weten het naar zijn zin te hebben bij de kampioen van Nederland. "Altijd nieuwe oefeningen, met dynamiek en kwaliteit. Wij werken heel hard", aldus Varela in maart. De werkwijze bij Ajax is anders dan Varela gewend is bij Benfica. "Bij Ajax willen ze altijd voetballen, hier worden geen ballen blind naar voren geschoten. Wij moeten altijd kort passen. De trainingen hier zijn niet lang, maar wel intensief."