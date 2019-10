Ajax heeft aandeel in torenhoge schuld van Barcelona bij andere clubs

Barcelona heeft nog een schuld van 260,742 miljoen euro bij andere clubs openstaan, zo schrijft AS op basis van de jaarcijfers van de Spaanse topclub.

Het meest opvallend is het nog openstaande bedrag voor de transfer van Philippe Coutinho: heeft nog een bedrag van 94,6 miljoen tegoed voor de Braziliaanse aanvallende middenvelder, die momenteel door de Catalanen verhuurd is aan .

Van het totale nog openstaande bedrag moet 79,4 miljoen op korte termijn aflossen. Liverpool is de voornaamste schuldeiser en krijgt op korte termijn nog een bedrag van 27,9 miljoen van de Catalanen. Philippe Coutinho maakte in januari 2018 voor 145 miljoen de overstap van Liverpool naar Barcelona. Na een tamelijk teleurstellend dienstverband verkaste Coutinho afgelopen zomer op huurbasis naar Bayern München. Het bedrag dat Liverpool nog tegoed heeft, is volgens AS geen bonus.

Ook Bayern München (op korte termijn 10,925 miljoen voor Arturo Vidal), (140.000 euro voor Vidal), Girondins de (30,3 miljoen, waarvan 10,114 miljoen op korte termijn voor Malcom), Grêmio (27,982 miljoen, waarvan 7,732 miljoen op korte termijn voor Arthur Melo), KAS Eupen (1,19 miljoen voor Moussa Wagué), Atlético Mineiro (12,170 miljoen voor Emerson), (250.000 euro voor José Manuel Arnáiz) en (31.4 miljoen, waarvan 11,96 miljoen op de korte termijn voor Neto) hebben nog geld van Barcelona tegoed. komt tevens voor in het lijstje van AS .

De Amsterdammers ontvangen op lange termijn nog een bedrag van 48,616 miljoen voor Frenkie de Jong. De middenvelder verruilde Ajax afgelopen zomer voor Barcelona, dat totaal 75 miljoen neertelt.

Tegelijkertijd heeft Barcelona nog 75,3 miljoen tegoed van andere clubs. Een groot deel van dat bedrag moet van komen, dat nog moet betalen voor Yerry Mina (9,75 miljoen), Lucas Digne (6,683 miljoen) en André Gomes (9,56 miljoen). Ook onder meer (11,009 miljoen voor Paco Alcácer) en Valencia (13,85 miljoen voor Jasper Cillessen) hebben nog een schuld openstaan bij Barcelona.