'Ajax had duidelijk antwoord op Italiaans voorstel voor Ten Hag'

AS Roma heeft tevergeefs bij Ajax aangeklopt om coach Erik ten Hag over te kunnen nemen.

Roma nam begin dit jaar afscheid van Eusebio Di Francesco, waarna Claudio Ranieri op interim-basis het seizoen afmaakte in het Stadio Olimpico. I Giallorossi zijn dus in de markt voor een nieuwe trainer voor het aankomende seizoen en hebben volgens berichten uit Italië bot gevangen in Amsterdam. Sky Italia bericht dinsdag dat de werkgever van Rick Karsdorp en Justin Kluivert bij heeft aangeklopt voor Erik ten Hag, maar nul op het rekest heeft gekregen.



Ten Hag maakte dit seizoen met Ajax indruk in de en in Nederland werd met het pakken van de landstitel en de TOTO de dubbel gewonnen. Zijn attractieve speelstijl werd ook in de Italiaanse hoofdstad opgemerkt en Roma klopte daarom aan in de Johan Cruijff ArenA om te polsen of een overstap van de trainer tot de mogelijkheden behoorde. De Romeinen dropen echter teleurgesteld af toen zij een duidelijke 'nee' te horen kregen van Ajax.



Op dit moment zouden er nog twee kandidaten in de race zijn om de nieuwe trainer in Rome te worden. Roberto De Zerbi is momenteel werkzaam bij en zou dus een stap omhoog kunnen maken binnen de . Zijn enige overgebleven concurrent luistert naar de naam Paulo Fonseca, de huidige trainer van de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk. De Zerbi lijkt op dit moment vanwege zijn ervaring op de Italiaanse velden een lichte voorsprong te hebben op Fonseca.



De twee zagen in de afgelopen weken overigens al een aantal andere concurrenten afvallen: -trainer Marco Giampaolo was niet helemaal overtuigd van het Romeinse project en lijkt nu op weg naar , terwijl de komst van -coach Sinisa Mihajlovic vanwege zijn verleden bij aartsrivaal te gevoelig werd geacht.