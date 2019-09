Ajax haalt opgelucht adem: "Een overbelaste spier, niks ernstigs"

De hamstringblessure van Dusan Tadic blijkt mee te vallen, zo laat zaakwaarnemer Milos Malenovic maandagmiddag weten aan De Telegraaf.

"Het is een overbelaste spier, niks ernstigs." Tadic, die zaterdag nog meedeed tegen Portugal, mist wel de EK-kwalificatiewedstrijd van Servië tegen Luxemburg van dinsdagavond.

"Dusan laat de wedstrijd tegen Luxemburg uit voorzorg aan zich voorbijgaan, omdat hij geen risico wil nemen", vervolgt Malenovic zijn relaas. "Er komen de komende weken veel wedstrijden met aan. Dus heeft hij in overleg met de bondscoach (Ljubisa Tumbakovic, red.) dit besluit genomen. Hij gaat nu naar Amsterdam om zich te laten behandelen en is klaar voor de volgende duels met Ajax."

Tadic was tegen Portugal verantwoordelijk voor de assists bij beide doelpunten van Servië en de aanvaller werd na afloop uitgeroepen tot Man of the Match. Het goede optreden van de Ajacied was echter niet voldoende om een 2-4 nederlaag af te wenden.

Servië staat momenteel vierde in EK-kwalificatiegroep B, met vier punten uit de eerste vier wedstrijden. Luxemburg, de opponent van dinsdag, heeft hetzelfde aantal punten bereikt.

De mededeling van Malenovic aan De Telegraaf is goed nieuws voor Ajax, dat zaterdag in de Johan Cruijff ArenA aantreedt tegen sc . Drie dagen later komt OSC op bezoek voor de eerste wedstrijd in de groepsfase van de .