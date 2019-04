Ajax haalt met Scherpen derde versterking voor volgend seizoen

Kjell Scherpen heeft zijn gewenste transfer naar Ajax te pakken.

De eerste doelman van maakt na dit seizoen de overstap naar de club uit Amsterdam. Het negentienjarige talent zet zijn handtekening onder een vierjarig contract in de Johan Cruijff ArenA. Scherpen is de tweede doelman die dit kalenderjaar aantrekt. In januari werd Bruno Varela op huurbasis overgenomen van . In zijn huurcontract is een optie tot koop bedongen. Scherpen is de derde aankoop van Ajax voor volgend seizoen; eerder werden Razvan Marin en Kik Pierie al vastgelegd.

Scherpen maakte vorig jaar zijn debuut namens FC Emmen in de . De Nederlandse jeugdinternational won de concurrentiestrijd van Dennis Telgenkamp en Peter van der Vlag. Dit seizoen is hij onder trainer Dick Lukkien eerste doelman en speelde hij tot dusver alle wedstrijden in de . Begin april lichtte Emmen de optie in het contract van Scherpen, waardoor hij tot medio 2020 vast kwam te liggen en Ajax derhalve een transfersom moet betalen.



De overstap van Scherpen naar Ajax zat er al enige tijd aan te komen. In maart meldde het Dagblad van het Noorden al dat de jonge sluitpost op interesse mocht rekenen. Ook een Premier League-club had belangstelling, maar Scherpen had zijn zinnen gezet op een overstap naar de halvefinalist van de . Emmen gaf hem toestemming om informeel in gesprek te gaan met Ajax en dat heeft geresulteerd in een definitieve overstap.



Het aantrekken van Scherpen heeft de afgelopen weken veel stof doen opwaaien in Amsterdam. De sluitpost liet zich op elfjarige leeftijd op Twitter negatief uit over Ajax en gaf vorig jaar in een interview nog aan dat hij graag naar zou willen. De harde kern van de club maakte via sociale media kenbaar tegen de komst van Scherpen te zijn en dat werd tijdens het duel tussen FC Emmen en Ajax (2-5) nogmaals duidelijk. De bezoekende fans toonden een spandoek met de tekst: 'Scherpen kakkerlak'.



Het aantrekken van Scherpen betekent naar alle waarschijnlijkheid het einde van Kostas Lamprou bij Ajax. De Griekse sluitpost heeft een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA. Lamprou staat sinds de zomer van 2017 onder contract in Amsterdam en was de stand-in van André Onana. Dit seizoen maakte hij echter geen sterke indruk toen hij bij blessuregevallen Onana moest vervangen en om die reden werd Varela in januari aangetrokken. Met de komst van Scherpen lijkt het daarom ondenkbaar dat Lamprou bij Ajax blijft.



De rol van Scherpen bij Ajax is nog onduidelijk. Onana verlengde onlangs zijn contract tot medio 2022 en zowel de keeper als Ajax heeft aangegeven dat er deze zomer geen transfer komt. Als Varela definitief wordt aangetrokken, heeft trainer Erik ten Hag volgend seizoen genoeg keuzes voor onder de lat. De Amsterdammers beschikken met Dominik Kotarski, Stan van Bladeren en Issam El Maach over nog drie talentvolle keepers, terwijl Benjamin van Leer een doorlopend contract heeft en na deze voetbaljaargang normaliter zal terugkeren bij Ajax na zijn verhuurperiode bij .