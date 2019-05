Ajax haalt 'betere en slimmere versie van Tagliafico': "En heel goedkoop"

Defensa y Justicia maakte vrijdagavond al melding van de overstap van Lisandro Martínez naar en de verdediger wordt maandag in Amsterdam verwacht. De Telegraaf weet te melden dat de 21-jarige linksback na de afronding van de medische keuring een vierjarig contract gaat tekenen bij zijn nieuwe club, inclusief een optie voor nog een seizoen. Met de komst van de enkelvoudig Argentijns international zal zeven miljoen euro gemoeid zijn.

Grads Frühler werkte met Ajax-scout Henk Veldmate samen bij en geldt als kenner van het Zuid-Amerikaanse voetbal. Hij is in gesprek met de ochtendkrant zeer enthousiast over de Ajax-aankoop: "Hij is voetballend een betere en slimmere versie van Nicolas Tagliafico. Zijn techniek, zijn passing. Ondanks zijn geringe lengte (1,78 meter, red.) speelt hij in Argentinië ook weleens centrale verdediger."



Frühler vindt dat Ajax een slimme keuze heeft gemaakt door Martínez op te pikken in Buenos Aires. De nieuwkomer krijgt, doordat Tagliafico zijn club nog een seizoen trouw blijft, bovendien alle tijd om aan de te wennen. "Net als Nico heeft Lisandro een drang naar voren. Alleen oogt het bij Tagliafico feller en agressiever, omdat dat zijn stijl is. Daar moet hij het van hebben. Dat gif miste Ajax, dus is die aankoop ook een prima match geweest."



Toch lijken Tagliafico en Martínez niet helemaal dezelfde soort spelers te zijn: " Nico werd weleens vergeleken met Maxwell, maar daar deed je Maxwell mee tekort. Hij was een stilist pur sang, Tagliafico meer een bijter. Maar Martinez heeft wel veel weg van Maxwell", legt hij uit. Voor de prijs die Ajax betaald, heeft Overmars volgens Frühler dan ook een 'prima aankoop' gedaan: "En in deze tijd is het voor een 21-jarige Argentijn die al een interland speelde zelfs heel goedkoop, denk ik."