'Ajax haakte af bij horen vraagprijs van 25 miljoen euro bij Hertha BSC'

In de zoektocht naar een verdedigende versterking keek Ajax eerder deze zomer rond in de Bundesliga.

De Amsterdammers hadden het oog laten vallen op Niklas Stark, zo meldt Sport Bild. Tot een transfer kwam het uiteindelijk niet, daar directeur spelersbeleid naar verluidt de gevraagde 25 miljoen euro niet op tafel wilde leggen.

Met het vertrek van Matthijs de Ligt naar gooide de lijntjes uit in Duitsland. De 24-jarige Stark kwam in beeld bij de halve finalist van het vorige -seizoen.

De mandekker werd opgeleid bij en brak daar door op het hoogste niveau. Op jonge leeftijd verdiende hij een transfer naar , dat drie miljoen euro voor hem betaalde.

Zijn waarde is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hij is uitgegroeid tot een vaste waarde bij de club uit Berlijn en is in beeld gekomen bij de Duitse nationale ploeg.

Bondscoach Joachim Löw haalde hem bij de selectie voor de wedstrijden tegen Nederland en Noord-Ierland, maar tot een debuut in Die Mannschaft kwam het niet. Beide duels keek hij negentig minuten vanaf de bank toe.

Ajax informeerde bij Hertha BSC en kreeg een vraagprijs van 25 miljoen euro te horen. Met de interesse van en op de achtergrond haakte de -club af.

Uiteindelijk werd Edson Álvarez voor vijftien miljoen euro aangetrokken, terwijl eerder al de linksbenige verdediger Lisandro Martínez voor zeven miljoen euro naar Amsterdam kwam.