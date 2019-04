Ajax gewaarschuwd: "Ik wil naar die finale en de Champions League winnen"

Bij Tottenham Hotspur is geen enkele sprake van onderschatting.

The Spurs , zelf verantwoordelijk voor de eliminatie van en in de knock out-fase, zagen met overtuiging winnen van en en weten hoe moeilijk de volgende opdracht in de gaat worden.

"We hebben de wedstrijd tegen Juventus gezien. Ajax is een erg goed team met veel jonge en snelle spelers. Ze zijn erg gevaarlijk. Het wordt moeilijk om de wedstrijd te winnen, maar ik denk dat we er klaar voor zijn", wordt Lucas Moura maandagmiddag geciteerd door Voetbal International op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van dinsdagavond.



"Het is moeilijk om een favoriet aan te wijzen. We hebben tweemaal negentig minuten om alles te geven, op het veld moet je laten zien wie de favoriet is." treedt in de heenwedstrijd aan zonder de geschorste Heung-Min Son en de geblesseerde Harry Kane. Eerstgenoemde kan het returnduel in de Johan Cruijff ArenA wél gewoon meemaken. "Ik ben blij dat Son er weer bij is in de tweede wedstrijd."



De middenvelder annex aanvaller is trots op het Europese succes van zijn ploeg en droomt hardop over meer. "Dit is een heel groot moment voor mij, ik moet er echt van gaan genieten. Toen ik een kind was droomde ik hier al over, nu speel ik daadwerkelijk de halve finale. Het maakt me heel blij en heel trots, maar dit mag niet het einde zijn voor ons. Ik wil naar die finale en ik wil de Champions League winnen", zo besluit de Braziliaan.