Ajax gewaarschuwd: "Dat is ook door hoe Frank Lampard ze gebruikt"

Ajax staat woensdagavond in de Champions League tegenover Chelsea.

Sinds afgelopen zomer werkt Frank Lampard als manager op Stamford Bridge, nadat hij het stokje overnam van Maurizio Sarri. Boudewijn Zenden speelde met de oud-middenvelder samen bij en heeft in gesprek met De Telegraaflovende woorden voor hem over.

Zenden stelt dat Lampard deels een geboren leider is, maar dat hij het ook gedeeltelijk heeft geleerd vanuit zijn positie op het veld. "Als je jouw doelen realiseert, krijg je aanzien en ontstaat er een sneeuwbaleffect. Frank is intelligent, heeft een goede band met de pers en was international. De sneeuwbal werd steeds groter, dus hij en zijn persoonlijkheid ook", legt Zenden uit. Hij wijst naar de prijzenkast van Lampard en concludeert dat de huidige manager van Chelsea een enorme prestatiedrang heeft.

"Het doel heiligt de middelen. Dus als het mis dreigde te gaan, werd hij in het veld vervelend en schuwde hij een gemene tackle, tijdrekken of praten niet. Na afloop was hij gentleman genoeg om een hand te geven, maar dat ging niet bepaald van harte. Vanwege zijn mentaliteit en persoonlijkheid was Lampard een speler die elke coach erbij had willen hebben", constateert de oud-middenvelder. Zenden merkt op dat Lampard goed werk heeft geleverd bij Derby County, maar had desondanks niet verwacht dat Chelsea hem zo snel zou terughalen.

Door het transferverbod hebben onder meer Tammy Abraham, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi en Fikayo Tomori een kans gekregen bij Chelsea en Zenden ziet dat de jonge spelers het goed doen. "Dat is dankzij de kwaliteiten van die jongens, maar ook door hoe Lampard ze gebruikt", aldus Zenden, die benieuwd is hoe het elftal van Chelsea zich houdt in de drukke wintermaanden.

"Vaak wordt dan de rekening betaald. Maar moet aan de bak, want Chelsea zit nog in een vrij positieve flow. Maar laten we eerlijk zijn: het is niet meer het Chelsea van een aantal jaren geleden."