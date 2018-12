Ajax gelooft in kansen: "Revanche op Real Madrid? Dat zou mooi zijn"

Ajax werd maandagmiddag gekoppeld aan Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

De Amsterdammers zullen in februari eerst een thuiswedstrijd afwerken en hopen zich vervolgens in maart in het Santiago Bernabéu te verzekeren van een plek bij de laatste acht. Daley Blind spreekt van een fantastische loting.

De selectie van Ajax keek gezamenlijk op sportpark De Toekomst naar de ceremonie in Nyon. "Het was leuk om met zijn allen naar de loting te kijken. Bij iedereen was wel wat spanning aanwezig", vertelt Blind in een eerste reactie aan Ajax TV . "Iedere keer dat een club uit de koker kwam, keken we elkaar aan: wat gaat er komen? Het blijft gokwerk. Maar er staat ons een mooi potje te wachten."



Blind benadrukt dat Real Madrid een lastige tegenstander is. "Maar het is een fantastische wedstrijd en het Santiago Bernabéu is een fantastisch stadion. Real Madrid heeft voor niets de laatste keren de Champions League gewonnen." Een voorkeur voor een tegenstander had Blind niet, geeft hij aan. "Ik hoopte niet zozeer op bepaalde teams, want elke ploeg uit pot 1 was lastig. Het zijn allemaal topclubs."

"Ik denk dat we altijd wel een kans hebben", vervolgt de middenvelder, die zondag een hattrick maakte tegen De Graafschap. Hij put hoop uit de twee remises tegen Bayern München in de groepsfase. "We zijn een team dat heeft laten zien dat we elke wedstrijd kansen hebben en creëren. Real Madrid is wel van een ander kaliber, maar de club past wel in het rijtje met Bayern München. We moeten met lef en durf spelen en geloven in onze eigen kwaliteiten."



"Op de dag zelf heb je misschien een tikje geluk nodig, maar we moeten zeker niet bang zijn", aldus Blind. "We hebben laten zien dat we in zulke wedstrijden, ook uit, een goede wedstrijd op de mat kunnen leggen en veel strijd kunnen leveren. We moeten niet onder de indruk raken van de tegenstander." Het wordt voor hem niet de eerste keer dat hij Real Madrid treft: in de seizoenen 2010/11, 2011/12 en 2012/13 was de Koninklijke een van de opponenten van Ajax in de groepsfase. "Ik heb nog nooit van ze gewonnen. Revanche? Dat zou mooi zijn."