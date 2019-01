Ajax gedesillusioneerd na ontluisterend verlies: "Je staat zwaar voor lul"

Bij Ajax overheerst schaamte na de wedstrijd tegen Feyenoord (6-2). De Amsterdammers leden de grootste nederlaag tegen de rivaal sinds 1964.

Donny van de Beek houdt zich na afloop niet in bij AT5 . "Je staat zwaar voor lul, iedereen schaamt zich", reageert de middenvelder. In de rust, toen Ajax met 3-2 achterstond, had hij nog hoop op een goed resultaat. "Dan hoop je dat het in de rust helemaal omkeert en dat wij weer gas geven en eroverheen klappen, maar dat gebeurt niet en maken zij nog allemaal goals door persoonlijke fouten", merkt hij op.



"Gemakzuchtig, slecht, hoe je het noemen wil. Alles wel. Dit is een grote klap natuurlijk, dus het zal wel even duren voordat iedereen er weer bij is, want dit doet echt pijn."



Hakim Ziyech noemt de nederlaag in gesprek met FOX Sports 'schandalig'. "Ik denk dat je nog wel goed begint, maar na de 1-1 geef je het eigenlijk een beetje weg. Dan kom je nog wel op 2-2, maar vervolgens is het heel snel 3-2 en daarna is het gedaan." Ziyech wijt de tegentreffers niet alleen aan de defensie. "Het begint al voorin. Je moet niet alleen naar de verdediging kijken. Vooral met drukzetten hebben we gefaald. Het stort als een kaartenhuis in elkaar."



Frenkie de Jong vertelt net als Ziyech dat Ajax goed begon. Na de vroege 0-1 voorsprong deden de Amsterdammers echter 'opeens hele andere dingen'. "Vooral in de restverdediging en aan de bal. Voor de winterstop hadden we goede patronen en wisten we wat we moesten doen en ik denk dat we nu heel veel dingen anders doen", geeft De Jong aan. "We hebben vooral verloren, omdat we hele andere dingen doen dan normaal. Je ziet dat als wij andere dingen doen, we geen team zijn dat nog steeds 'even' wint."