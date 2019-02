'Ajax gebruikt florissante financiële situatie om Overmars te behouden'

Het lijkt er niet op dat Marc Overmars de nieuwe technisch directeur van Arsenal wordt. Ajax is niet bereid om mee te werken aan een vertrek.

The Gunners willen de directeur spelersbeleid van Ajax graag binnenhalen, maar de Amsterdammers zullen volgens de Daily Mirror ieder bod naast zich neerleggen. Door de florissante financiële situatie hoeft Ajax niet te zwichten voor een forse compensatie voor Overmars. Ajax wil Overmars voorlopig aan zijn contract houden, waardoor hij minimaal tot het einde van 2020 werkzaam zal zijn in Amsterdam.

De clubleiding van de huidige nummer twee van de Eredivisie heeft dit besluit aan Arsenal laten weten en daaraan toegevoegd dat ieder bod van tafel geveegd zal worden. The Gunners willen Overmars eigenlijk per direct aanstellen als technisch directeur. Na het vertrek van Sven Mislintat als head of recruitment is de Engelse club op zoek naar een nieuwe technisch eindverantwoordelijke.



Het werk van Overmars in Amsterdam heeft indruk gemaakt in Noord-Londen. Daarnaast heeft de 45-jarige directeur spelersbeleid van Ajax een verleden als speler van Arsenal, want tussen 1997 en 2000 speelde hij honderd wedstrijden in het shirt van the Gunners . Overmars zou graag aan de slag willen gaan bij Arsenal, wat volgens de berichten uit Engeland te maken heeft met het uitblijven van prijzen bij Ajax. Door zijn status in Amsterdam acht men het aannemelijk dat de oud-aanvaller zijn contract 'gewoon' zal uitdienen.



Het betekent dat Arsenal moet kiezen voor zijn 'plan B'. Monchi, momenteel sportief directeur bij AS Roma, heeft naar verluidt al een concrete aanbieding ontvangen vanuit Londen. De vijftigjarige Spanjaard werkte bij Sevilla jarenlang samen met Unai Emery, sinds afgelopen zomer de manager van Arsenal. Monchi heeft bij AS Roma een clausule in zijn contract, waardoor hij AS Roma komende zomer kan verlaten. Ook Manchester United en Paris Saint-Germain zouden geïnteresseerd zijn in zijn diensten.