'Ajax gaat ver en doet formeel bod van ruim elf miljoen euro'

Ajax heeft een formeel bod van ruim elf miljoen euro uitgebracht op Diego Lainez, zo meldt De Telegraaf. Hij moet deze maand nog gepresenteerd worden.

De transfersom voor Club América kan aan de hand van variabele bonussen én een doorverkooppercentage bovendien nog eens oplopen. Club América hanteert volgens lokale media een vraagprijs van twaalf à dertien miljoen euro voor de achttienjarige buitenspeler, terwijl Ajax in eerste instantie niet verder wil gaan dan 8,5 miljoen euro.

Met het vernieuwde bod uit Amsterdam is het aannemelijker dat Club América alsnog overstag gaat en Lainez de duurste Mexicaanse jeugdspeler ooit wordt die naar Europa vertrekt. Volgens De Telegraaf ligt de vraagprijs dichter bij 'veertien à vijftien miljoen euro'.



Santiago Banos, sportief directeur van Club América, zei eerder in gesprek met ESPN dat het bijna zeker is dat het talent de Mexicaanse competitie gaat verlaten. "Het is nu duidelijk dat hij veel interesse heeft gewekt, op nationaal en internationaal niveau. Ja, het klopt dat er interesse is (van Ajax, red.), maar er is ook belangstelling van twee andere clubs, dus we gaan het zien", gaf de sportbestuurder te kennen.



Met de eventuele komst van 'de Mexicaanse Lionel Messi' wordt ingespeeld op een mogelijk vertrek van Hakim Ziyech of David Neres ná dit seizoen. De achttienjarige Lainez maakte in maart 2017 al zijn opwachting in de hoofdmacht van Club América. Inmiddels staat de teller van de tiener op 51 optredens en 5 doelpunten. Vier maanden geleden maakte de aanvaller zijn debuut als Mexicaans A-international.