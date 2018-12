'Ajax gaat Sierhuis verhuren en krijgt Cassierra terug'

Kaj Sierhuis maakt in januari de overstap naar FC Groningen, zo meldt De Telegraaf. Er is naar verluidt ook een optie tot koop bedongen.

Tegelijkertijd bewandelt Matteo Cassierra de omgekeerde weg. Cassierra speelde afgelopen halfjaar op huurbasis in Groningen, maar wist zijn draai niet te vinden. De 21-jarige Colombiaan was in tien wedstrijden goed voor één treffer. Zijn contract bij Ajax loopt nog tot medio 2021. Sierhuis zal de plaats van Cassierra dan gaan opvullen in Groningen. De spits speelde in de eerste seizoenshelft zijn wedstrijden in Jong Ajax, voor wie hij in dertien wedstrijden voor vier doelpunten zorgde.



De twintigjarige Sierhuis speelde daarnaast drie wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers. De spits maakte sinds 2009 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en vertrekt na acht jaar in eerste instantie op huurbasis naar FC Groningen. De Trots van het Noorden heeft een optie tot koop in de huurdeal bedongen. Als die gelicht wordt, heeft Ajax een terugkoopoptie op Sierhuis.



FC Groningen verzekerde zich eerder deze maand per januari al van de diensten van Iliass Bel Hassani en Thomas Bruns, die overkomen van AZ en Vitesse. Daarnaast zou de huidige nummer vijftien van de Eredivisie ook met Ajax hebben gesproken over een tijdelijke transfer van Dani de Wit.