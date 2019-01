'Ajax gaat overstag en legt bod van vijftien miljoen euro neer in Mexico'

Ajax is bereid om heel ver te gaan voor Diego Lainez, zo weet La Crónica de Hoy te melden. Een Mexicaans transferrecord zou zelfs op handen zijn.

De Mexicaanse krant schrijft dat de Amsterdammers een bedrag van zeventien miljoen dollar, omgerekend een kleine vijftien miljoen euro, hebben geboden op de achttienjarige buitenspeler. Indien Club América het bod van Ajax accepteert, evenaart men de hoogste transfersom in de Mexicaanse competitie.

Volgens de cijfers van Transfermarkt is Enner Valencia tot dusver nog de duurste speler in de geschiedenis van de Mexicaanse competitie, nadat hij Pachuca voor vijftien miljoen euro verruilde voor West Ham United. Ajax lijkt nu hetzelfde bedrag te gaan betalen voor Lainez, terwijl América een doorverkooppercentage van twintig procent in handen krijgt. Het is aannemelijk dat de buitenspeler zelf dolgraag naar Europa wil verkassen.



América had juist de wens uitgesproken om Lainez nog minimaal een halfjaar te kunnen behouden. Om die reden heeft de club een constructie voorgesteld, waarbij de aanvaller nog tot de zomer op huurbasis in Mexico-Stad blijft. De Mexicaanse media achten het niet aannemelijk dat Ajax zal instemmen met dit voorstel. In eerste instantie wilden de Amsterdammers niet verder gaan dan elf miljoen, maar nu zou men toch overstag zijn gegaan en een bedrag van vijftien miljoen willen betalen.



Om die reden is men er in Mexico van overtuigd dat Ajax en América deze week nog een akkoord zullen bereiken over Lainez. De jonge buitenspeler speelde tot dusver vijftig wedstrijden voor de Mexicaanse club, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en drie assists. In september maakte Lainez zijn debuut voor de nationale ploeg van Mexico, voor wie hij inmiddels twee interlands speelde. Ajax maakte woensdag al de komst van Lisandro Magallán wereldkundig, die voor circa acht miljoen wordt overgenomen van Boca Juniors.