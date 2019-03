Ajax gaat onderuit bij weerzien met Peter Bosz in Duitsland

Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz heeft Ajax woensdagmiddag een oefennederlaag toegediend. In Duitsland was 'die Werkself' met 2-1 te sterk.

kwam op voorsprong via Danilo Pereira, maar kreeg daarna twee treffers om de oren in de verder gelijkopgaande wedstrijd. Vooral het uitvallen van Zakaria Labyad in de tweede helft zal Ten Hag zorgen baren.



Ajax trad niet aan met vaste basisklanten of met internationals. Spelers als Joël Veltman, Lisandro Magallán, Daley Sinkgraven, Labyad, Václav Cerny en Klaas-Jan Huntelaar hadden een basisplaats in het Ulrich-Haberland-Stadion in Leverkusen, waar geen publiek aanwezig was. Bosz liet ten opzichte van het laatste competitieduel met (1-3 nederlaag) alleen Lars Bender en Karim Bellarabi staan in zijn opstelling. Laatstgenoemde liet zich gelden in de veertigste minuut, toen hij de bal in de kruising krulde.



Bellarabi zorgde daarmee voor de 1-1 en dat doelpunt zat er al een tijdje aan te komen. In de fase daarvoor werd Ajax tweemaal op de been gehouden door knappe reddingen van Bruno Varela. In de openingsfase was Ajax juist sterk: na zes minuten kopte Huntelaar op de lat en na een klein kwartier opende Danilo de score door raak te schieten in de linkerhoek. In de slotfase van de eerste helft, bij een 1-1 stand, knikte Huntelaar opnieuw op de lat toen hij probeerde af te ronden in een vrij leeg doel van Leverkusen.



Kort na de rust voltooide Leverkusen de comeback. Op aangeven van Bellarabi kopte Paulinho de 2-1 tegen de touwen. Niet veel later volgde een nieuwe domper voor Ajax, toen Zakaria Labyad met een blessure uitviel na een harde charge van Mitchell Weiser. Zijn vervanger was de twintigjarige Leo Thethani, die enkele kansen op de 2-2 kreeg. Ajax moest echter genoegen nemen met een nederlaag bij het weerzien met Bosz.