Ajax gaat mogelijk juichen in Dubai met drie nominaties op zak

Ajax maakt bij de Globe Soccer Awards kans op meerdere prijzen.

De Amsterdammers wisten vorig seizoen vriend en vijand te verrassen door de halve finales van de te bereiken. Door het succesverhaal van in Europa heeft de club kans op diverse eretitels, zoals die van Team van het Jaar. De prijzen worden eind december uitgereikt in Dubai.

Naast Ajax zijn ook en de vrouwenploeg van genomineerd in deze categorie. The Reds wonnen de Champions League, terwijl de vrouwen van Lyon voor de vierde keer op rij de beste waren in Europa. Ook Erik ten Hag gaat er wellicht met een prijs vandoor. De coach van Ajax is een van de trainers die is genomineerd.

Ten Hag strijdt tegen Massimiliano Allegri (voorheen ) Jürgen Klopp (Liverpool), Djamel Belmadi (Algerije) en Fernando (Portugal).

Daarnaast kan Marc Overmars verkozen worden tot beste technisch directeur; hij neemt het op tegen Andrea Berta ( ), Michael Edwards (Liverpool), Eric Abidal ( ) en Igli Tare ( ).

Doelvrouw Sari van Veenendaal maakt kans om Speelster van het Jaar te worden, terwijl Virgil van Dijk bij de mannen genomineerd is. De verdediger van Liverpool heeft wel forse concurrentie. De Oranje-international neemt het op tegen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva en ploeggenoten Sadio Mané, Mohamed Salah en Alisson Becker.