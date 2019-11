'Ajax gaat afscheid nemen van Orejuela en incasseert een bescheiden bedrag'

Ajax gaat definitief afscheid nemen van Luis Manuel Orejuela.

Volgens Rádio Itatiaia gaat de optie tot koop op de 24-jarige verdediger binnenkort lichten, wat naar verluidt neerkomt op ongeveer anderhalf miljoen euro. De Braziliaanse club krijgt bij dat bedrag wel maar vijftig procent van zijn transferrechten in handen.

"We hebben de optie om vijftig procent van zijn transferrechten over te nemen. Ik probeer dat mogelijk te maken, het heeft prioriteit", zo zei Cruzeiro-voorzitter Zezé Perrella eerder al.

"Eigenlijk heb ik er niet aan gedacht om hem niet hier te houden. We willen de optie activeren, als de financiële situatie het toelaat. Orejuela heeft me verteld dat hij bij Cruzeiro wil blijven."

"Er bestaat in principe geen speculatie over of hij blijft, maar ik kan niks beloven. Ik ben bezig met sponsors en investeerders, want hij is een belangrijke speler voor ons."

Naar verluidt gaat Orejuela in de komende dagen een vierjarig contract ondertekenen bij Cruzeiro, waar hij een vaste kracht is gebleken.

"Er zijn gesprekken met . Ik wacht tot het einde van het jaar. Mijn hoofd is nu bij presteren met Cruzeiro", zo liet de verdediger eind oktober weten. Het contract van Orejuela bij Ajax loopt nog tot medio 2022.

Ajax telde in de zomer van 2017 ruim 3,5 miljoen euro neer om Orejuela over te nemen van Deportivo Cali.