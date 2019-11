Ajax, Feyenoord en PSV kennen tegenstanders in bekertoernooi

Zaterdagavond is in de studio van FOX Sports de loting voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker verricht.

gaat op bezoek bij , speelt uit tegen en mag zich gaan opmaken voor een krachtmeting met tweededivisionist GVVV.

Voor de drie traditionele topclubs zal het hun eerste wedstrijd dit seizoen in het bekertoernooi zijn. Zij hoefden in de eerste ronde immers niet in actie te komen.

Ajax en Feyenoord lijken ieder met een opponent uit de niet te hoeven klagen, terwijl PSV met tweededivionist GVVV vermoedelijk zelfs zeer tevreden zal zijn.

In totaal telt de tweede ronde drie affiches waarbij twee -teams betrokken zijn: - , - en - .

De wedstrijden in de tweede ronde worden gespeeld op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 december.

De volledige loting:

IJsselmeervogels - Stedoco

-

Telstar - Ajax

SC - Kerkrade

- Odin '59

OFC - Spakenburg

SC Cambuur - Feyenoord

- Groene Ster



Willem II - Sparta Rotterdam

-

VV Katwijk -

FC Groningen - FC Utrecht

Fortuna Sittard - PEC Zwolle

GVVV - PSV

-

Sparta Nijkerk -