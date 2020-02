Ajax-fans zijn welkom in De Kuip bij bekerfinale tegen Feyenoord

Supporters van Ajax zijn welkom in De Kuip bij een eventuele finale in de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord.

Dat heeft Ahmed Aboutaleb maandagavond gezegd op Radio Rijnmond. Beide clubs nemen al tien jaar geen uitsupporters mee naar elkaars stadions, maar volgens de burgemeester van Rotterdam is er sprake van een andere situatie in het geval van een bekerfinale.

"Ik snap niet waarom deze vraag met enige regelmatig wordt gesteld, want we hebben afspraken gemaakt over wel of niet toelaten van uitsupporters. Het verbod op het toelaten van uitsupporters geldt alleen voor de competitie en geldt niet voor de beker", aldus Aboutaleb.

"Je moet altijd een slag om de arm houden, maar het gevolg daarvan is dat als er verder geen gekke dingen gebeuren en beide teams komen in de finale, dan zijn -supporters welkom in Rotterdam voor de beker, zoals te doen gebruikelijk."

Meer teams

Vorig seizoen stond Ajax in de bekerfinale tegen (0-4 winst). "Toen hebben we toegelaten dat een zogenaamd sfeerteam van Ajax een dag van tevoren naar Rotterdam mocht komen om het vak een beetje in te richten. Dat doe ik nooit meer", zegt Aboutaleb stellig.

"Het gevolg was: op de wedstrijddag een hoop vuurwerk en ellende. Daarvan hebben wij het idee dat het een dag van tevoren gesmokkeld is naarbinnen. Dus dat doe ik echt nooit meer."

Ook in 2010 stonden Ajax en tegenover elkaar in de bekerfinale, maar toen besloot de KNVB om de eindstrijd eenmalig te beslissen over twee wedstrijden. Dat scenario ziet Aboutaleb in elk geval absoluut niet zitten.

"Afspraak is afspraak. We laten uitsupporters bij de bekerfinale altijd toe, want anders benadeel je een club. We hebben een nare ervaring gehad in 2010 met een wedstrijd in Amsterdam en Rotterdam."

Lees beneden verder

"Niet meer doen, gewoon toelaten. Daar gaan we strikte voorwaarden aan stellen en goede veiligheidsmaatregelen treffen."

Als Ajax dit seizoen in de halve finale afrekent met en Feyenoord datzelfde doet met , dan volgt opnieuw een eindstrijd tussen beide clubs. De KNVB weigerde eerder vooruit te lopen op de zaken.

"Ajax - Feyenoord is een van de vier mogelijke finales", liet een woordvoerder weten aan RTV Rijnmond. "De finale staat altijd in het teken van toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal."