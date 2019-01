Ajax-fans ook bij bekerduel niet welkom in De Kuip

De halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax wordt gespeeld zonder de aanwezigheid van Ajax-fans.

Politie, justitie en gemeente Rotterdam hebben dat na overleg besloten. "Er is nog steeds geen voorstel van beide clubs of van beide supportersverenigingen om de klassieker onder normale omstandigheden te kunnen laten spelen. Zolang dat er niet ligt, wijzigt het standpunt niet", vertelt een woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb aan RTV Rijnmond.



De Klassieker wordt in zowel Amsterdam als Rotterdam al sinds 2009 zonder uitpubliek gespeeld. Op woensdag 27 februari staan beide rivalen, die elkaar zondag ook al ontmoetten, weer tegenover elkaar in De Kuip. De winnaar plaatst zich voor de finale van de KNVB Beker tegen Willem II of AZ.



Feyenoord en Ajax kwamen elkaar de laatste jaren vaker tegen in het bekertoernooi. In het seizoen 2015/16 gebeurde dat voor het laatst. De Rotterdammers wonnen toen voor eigen publiek met 1-0 door een eigen doelpunt van Joël Veltman. In januari 2014 trok Ajax aan het langste eind (3-1) en de Amsterdammers waren ook tweemaal te sterk toen in het voorjaar van 2010 de finale over twee duels werd gespeeld.