Ajax-fans hekelen lachende Labyad: "Dit kan toch echt niet?"

Ajax ging zondag met 6-2 onderuit tegen Feyenoord en de gezichten van bijna alle spelers en stafleden van de Amsterdammers stonden dan ook op onweer.

Dat van Zakaria Labyad echter niet, want kort na het fluitsignaal feliciteerde hij Yassin Ayoub en glimlachte hij tijdens dat onderonsje op het veld van oor tot oor. Die reactie heeft kwaad bloed gezet bij een deel van de achterban van Ajax. Op social media is men kritisch op de houding van Labyad: "Gelukkig kon onze vriend Labyad wel lachen om de 6-2", schrijft een fan.

"Dit kan toch echt niet?", vraagt een supporter zich hardop af. "Snap best dat je vrienden hebt bij concurrerende clubs, maar dit is in het openbaar gewoon niet handig. Moet-ie zich ook beseffen met alle media tegenwoordig", merkt een ander op.



Journalist Martijn Hilhorst neemt het enigszins voor de 25-jarige Labyad op: "Met z’n allen duiken op een lachende Labyad terwijl er zo’n zeven, acht spelers waren die negentig minuten lang hebben zitten lanterfanten. Het is natuurlijk niet goed wat Labyad doet, maar zijn gedrag is het laatste probleem waar Ajax zich op moet fixeren", twittert de verslaggever.



Labyad, vijfvoudig international van Marokko, maakt sinds de zomer deel uit van de selectie van Ajax. Hij is er echter nog niet in geslaagd om een vaste waarde te worden in het team van trainer Erik ten Hag. Hij deed in veertien wedstrijden mee en daarin was Labyad goed voor vier doelpunten en drie assists. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2022 door.