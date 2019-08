Ajax eventueel naar Cyprus of Azerbeidzjan in laatste CL-voorronde

Indien Ajax het tweeluik met PAOK Saloniki overleeft, vormt APOEL Nicosia of Qarabag de laatste horde richting de groepsfase van de Champions League.

De Amsterdammers werden maandagmiddag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de winnaar van het treffen tussen de kampioenen van Cyprus en Azerbeidzjan. De zogenaamde play-offs van de voorronde van de worden afgewerkt op 20, 21, 27 en 28 augustus.

had tijdens dde loting een geplaatste status en kon daardoor gekoppeld worden aan Young Boys, APOEL Nicosia of Qarabag, Slavia Praag en Maribor of Rosenborg.

Champions path

Dinamo Zagreb (Kro) / Ferencváros (Hon) - Maribor (Slv) / Rosenborg BK (Noo)

CFR Cluj (Roe) / Celtic (Sch) - Slavia Praag (Tsj)

Young Boys (Zwi) - Rode Ster Belgrado (Ser) / FC Kopenhagen (Den)

APOEL Nicosia (Cyp) / Qarabag (Aze) - PAOK Saloniki (Gri) / Ajax

Main path

FC Basel (Zwi) / LASK Linz (Oos) - (Bel) / Dynamo Kiev (Oek)

Medipol (Tur) / Olympiacos (Gri) - FK Krasnodar (Rus) / (Por)