'Ajax evenaart Frans bod van zes miljoen op jeugdinternational van Kroatië'

Ajax heeft meer dan gemiddelde interesse voor Domagoj Bradaric, zo weet L'Équipe te melden.

De Franse sportkrant maakt maandagmiddag melding van een bod van Lille OSC op de negentienjarige linksback van het Kroatische Hajduk Split. Ajax zou een vergelijkbaar bod hebben neergelegd bij de Kroatische club.

Lille zou zich met een bod van zes miljoen euro, inclusief een doorverkooppercentage van tien procent, hebben gemeld bij Hajduk Split. L'Équipe schrijft dat het bod van Ajax in de buurt komt van het door de Franse club geboden bedrag. Het is onduidelijk in hoeverre Hajduk Split bereid is om mee te werken aan een transfer en wat voor bedrag men wenst te ontvangen voor Bradaric.



De linkerverdediger doorliep de jeugdopleiding van Hajduk Split en maakte eerder dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van de club. De jeugdinternational van Kroatië speelde tot dusver negen wedstrijden voor Hajduk, waarin hij goed was voor twee assists. Het contract van Bradaric in Split loopt nog tot medio 2021.