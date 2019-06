'Ajax en Real Madrid liggen vijftien miljoen euro uit elkaar'

Eerder deze week werd er voor het eerst melding gemaakt van de concrete interesse van Real Madrid in Donny van de Beek.

De middenvelder van is ook vrijdag onderwerp van gesprek in Spanje. Marca meldt namelijk dat de Koninklijke de Oranje-international nog altijd als een goed alternatief voor Paul Pogba ziet, maar dat de transfersom wel voor problemen zou kunnen zorgen.

Ajax neemt al voor maximaal 86 miljoen euro afscheid van Frenkie de Jong, terwijl Matthijs de Ligt ook minstens 70 miljoen op lijkt te brengen. De noodzaak om spelers te verkopen is daardoor niet aanwezig en directeur voetbalzaken Marc Overmars zit volgens de Spaanse sportkrant hoog in de boom wat betreft de gevraagde transfersom voor Van de Beek.



Overmars wil naar verluidt 65 miljoen euro incasseren voor de 22-jarige middenvelder, die nog vastligt tot medio 2022. is echter niet bereid om verder te gaan dan vijftig miljoen, waardoor het de vraag is of de twee partijen eruit zullen komen als er daadwerkelijk aan de onderhandelingstafel plaatsgenomen zal worden. Duidelijk is wel dat Pogba voorlopig eerste keus blijft, waardoor er waarschijnlijk niet op korte termijn stappen gezet zullen worden.



De Fransman zal zich na zijn vakantie volgende week weer bij melden en dan opnieuw de wens uitspreken om te vertrekken. Afhankelijk van de reactie van the Red Devils gaat Real Madrid dan in gesprek met de Engelse club, of richt het juist de aandacht op de Johan Cruijff ArenA in een poging om Van de Beek los te weken. Paris Saint-Germain zou onlangs overigens ook geïnformeerd hebben naar de middenvelder, maar is op dit moment niet in gesprek met Ajax over een eventuele transfer.