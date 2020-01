Ajax en PSV zien geen gevaar in politieke onrust en reizen 'gewoon' naar Qatar

Ajax en PSV zijn niet van plan om hun trainingskamp naar Qatar af te zeggen, zo laten woordvoerders van beide clubs weten aan NRC.

De onrust in het Midden-Oosten is groot, zeker nadat de Verenigde Staten donderdagnacht de zeer invloedrijke Iraanse generaal Qasem Soleimani met een raketaanval om het leven brachten.

Iran dreigt met vergeldingsacties, maar voor is de politieke onrust in het Midden-Oosten 'geen agendapunt', zo zegt een woordvoerder tegen de krant. De landskampioen laat weten 'zich altijd te informeren' over de situatie in een land, maar de huidige onrust in de regio is voor de Amsterdammers geen reden om het lucratieve trainingskamp te laten schieten.

Ook reist af naar Qatar. De Eindhovenaren laten weten dat de club vrijdag contact heeft gezocht met het ministerie van Buitenlandse Zaken en diens reisadvies volgt. Er geldt geen negatief reisadvies, al zijn er wel veiligheidsrisico's afgegeven wegens politieke spanningen in de regio. "PSV ziet geen reden om zich zorgen te maken", laat een woordvoerder optekenen.

De Eredivisionisten vliegen vrijdag naar Qatar, waar ze tot en met zondag 12 januari verblijven. Beide clubs oefenen in de oliestaat tegen , terwijl PSV ook een oefenwedstrijd afwerkt tegen het Belgische KAS Eupen.

De lucratieve tripjes van Ajax en PSV kwamen de clubs in de voetbalwereld op veel kritiek te staan vanwege de mensenrechtensituatie in Qatar. Onder meer Amnesty International uitte zijn ongenoegen over de trainingskampen.