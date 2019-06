'Ajax en PSV hebben interesse en willen toeslaan bij Barcelona'

Juan Miranda is na de zomer wellicht bij een Nederlandse topclub te bewonderen.

Mundo Deportivo meldt donderdag dat Juan Miranda zowel bij als op de radar staat. De negentienjarige linksback, die ook centraal achterin uit de voeten kan, mag naar verluidt vertrekken bij , waar de jongeling nog tot de zomer van 2021 vastligt.

Miranda komt niet in aanmerking voor veel speelminuten in de hoofdmacht van de Catalaanse topclub. Barcelona staat daarom open voor een vertrek van de linkervleugelverdediger. Miranda is gewild, daar veel clubs potentie zien in de verdediger. Alleen al in Spanje is er interesse van onder meer , Valladolid, en .



Het talent kan ook naar het buitenland verkassen. , en hebben net als Ajax en PSV belangstelling voor Miranda. De meeste clubs willen Miranda echter huren. Barcelona heeft nog geen officieel bod ontvangen. De grootmacht wil graag geld zien voor Miranda, maar vooralsnog heeft zich nog geen club gemeld voor een definitieve transfer.



Miranda werd eerder ook al in verband gebracht met Ajax. De Amsterdamse club zou met Barcelona een intensieve samenwerkingsverband aangaan, waarbij verschillende talenten van Barcelona naar de kampioen van Nederland zouden kunnen trekken. Onder anderen Miranda werd genoemd als een van de talenten die kon verkassen naar Amsterdam.