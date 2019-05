Ajax en PSV domineren Elftal van het Jaar; De Jong en Angelino uitgelicht

Frenkie de Jong is uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie, zo maakt FOX Sports donderdag bekend.

De 22-jarige middenvelder dankt de eretitel aan de statistieken van Opta. De Jong is dus ook opgenomen in het Elftal van het Jaar, dat vooral bestaat uit spelers van en .

André Onana, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Lasse Schöne, Hakim Ziyech en Dusan Tadic zijn ook aanwezig in het Elftal van het Jaar. PSV staat in het team met drie spelers: verdedigers Denzel Dumfries en Angelino en spits Luuk de Jong. Angelino is verkozen tot -talent van het Jaar. Martin Ödegaard van is de enige speler in het Elftal van het Jaar die niet van Ajax of PSV is.



FOX Sports zet negen spelers op de bank: Nicolas Tagliafico (Ajax), Nick Viergever, Steven Bergwijn (PSV), Marco Bizot ( ), Nasser El Khayati ( ), Thulani Serero (Vitesse), Younes Namli ( ), Adrián Dalmau ( ) en Steven Berghuis ( ).



Team van het Jaar: André Onana (Ajax); Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Daley Blind (Ajax), Angelino (PSV); Lasse Schöne (Ajax), Martin Odegaard (Vitesse), Frenkie de Jong (Ajax); Hakim Ziyech (Ajax), Luuk de Jong (PSV), Dusan Tadic (Ajax).