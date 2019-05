Ajax en PSV balen van aanpak en willen 'zelfs grif betalen' voor zekerheid

Ajax en PSV stemden tegen de vervroegde invoering van de veranderagenda, zo verzekeren diverse media donderdag.

Voor en gaan de veranderingen niet ver genoeg, zo meldt het Eindhovens Dagblad . De twee topclubs willen nu vooral garantie 'ten aanzien van de deelname van Jong-teams in de en de voorwaarden waaronder dat kan'.

Ajax en PSV houden een onbevredigd gevoel aan de invoering over, daar ze zekerheid willen aangaande de beloftenteams. 'Ze willen daar zelfs grif (lees vele tonnen per seizoen) voor betalen, omdat het opstellen van talenten op het tweede niveau van Nederland in een aantal gevallen een vliegwiel voor hun ontwikkeling bleek', zo schrijft het Eindhovens Dagblad .



De clubs uit Amsterdam en Eindhoven balen dat afgelopen jaar de regel is ingevoerd dat spelers ouder dan 23 jaar niet mogen acteren in de beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie. Ajax en PSV vindt de doorgevoerde veranderingen 'marginaal', zo klinkt het. De clubs hadden graag meer veranderingen gezien, zodat het Nederlandse voetbal zich beter zou ontwikkelen.



Voor de twee topclubs is ook een nieuw competitieformat met zestien clubs 'van groot belang'. De CV heeft woensdag bekendgemaakt dat de nummers 17 en 18 vanaf komend seizoen direct degraderen. Een andere mutatie is hef feit dat Europees spelende clubs mogelijk een ronde minder spelen in de TOTO als men zich weet te plaatsen voor de Europese hoofdtoernooien.