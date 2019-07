'Ajax en Overmars overleefden ternauwernood 'ultieme couppoging''

Door de lange afwikkeling van de transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus dreigde Ajax naast Edson Álvarez te grijpen, zo verzekert De Telegraaf.

De raad van commissarissen hield de voet op de rem en volgens het dagblad lag 'een Lainez-je' op de loer: en directeur voetbalzaken Marc Overmars dachten in januari rond te zijn met Diego Lainez, maar hij koos op het laatste moment voor .



De Telegraaf stelt dat Overmars 'ternauwernood' de komst van Álvarez heeft kunnen afronden. Ajax bereikte afgelopen week een mondeling akkoord met Club América over een transfersom van dik vijftien miljoen euro. reisde voor 'de ultieme couppoging' zelfs naar de Gold Cup in de Verenigde Staten af om de Mexicaans international te overtuigen, maar kreeg net als en nul op het rekest.



wilde heel ver gaan om de 21-jarige Álvarez in te lijven, maar de veelzijdige verdediger zelf bepaalde zijn keuze op Ajax, dat als 'een magneet op buitenlandse spelers lijkt te werken'. De afspraken worden op dit moment door de juristen op papier gezet en daarna kan de Mexicaan naar Nederland vliegen om een persoonlijk akkoord te sluiten. Volgens het dagblad lijkt het opstellen van het contract 'een formaliteit'.



"De komst van Álvarez hing niet één op één samen met het vertrek van De Ligt", verzekert Overmars dinsdag in het Algemeen Dagblad. "Álvarez heeft met 21 jaar een goede leeftijd, is een vaste international van Mexico en we volgen hem al langere tijd. Hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en kan op meerdere posities uit de voeten. Welke plek hij bij ons zal innemen zullen we vanzelf zien, misschien heeft hij ook nog even tijd nodig."



Álvarez brak door als rechtsback, kan ook links in het verdedigingshart uit de voeten, maar rechts-centraal is zijn favoriete positie. Ook een rol als controlerende middenvelder behoort de mogelijkheden. In Amsterdam worden Perr Schuurs en Lisandro Magallán zijn concurrenten in de strijd om De Ligts plek. Laatstgenoemde vliegt dinsdagavond naar Turijn.