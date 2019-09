Ajax en Feyenoord moeten aankopen begin 2020 mogelijk maand missen

De kans bestaat dat Ajax en Feyenoord het tussen 18 januari en 9 februari moeten stellen zonder Lisandro Martínez en Marcos Senesi.

Het tweetal meldt zich deze week bij de Onder-23 van Argentinië. Met interlands tegen Bolivia en Colombia bereidt dat team zich voor op het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio, dat begin 2020 zal plaatsvinden.

De Argentijnse voetbalbond (AFA) maakt via de officiële kanalen het programma voor de komende oefenstage bekend. Er wordt gemeld dat het trainingskamp van de Onder-23 geldt als voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi, dat tussen 18 januari en 9 februari in Colombia georganiseerd wordt.

Voor het eerst sinds 2004 wordt er weer een dergelijk kwalificatietoernooi georganiseerd voor tickets voor de Olympische Spelen. De tien landen van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond (CONMEBOL) spelen eerst in twee poules van vijf, waarna de eerste twee van iedere groep zich kwalificeren voor de finaleronde.

Meer teams

Van de vier landen in de finaleronde kunnen de beste twee landen een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio verdienen. Voor Argentinië begint nu de voorbereiding op dat toernooi en Senesi en Martínez melden zich dinsdag in hun thuisland voor de oefenstage.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de selectie van Argentinië Onder-23 voor het Olympisch kwalificatietoernooi grotendeels hetzelfde zal zijn als het keurkorps dat nu de voorbereiding afwerkt.

Lees beneden verder

In dat geval moeten en het in de eerste wedstrijden van de tweede seizoenshelft zonder Senesi en Martínez stellen. Ajax staat in die periode tegenover , , en .

Voor Feyenoord wachten begin 2020 ontmoetingen met sc , , en .

Leestip: Argentijnse aanwinsten: Wie is de betere van Martínez en Senesi?