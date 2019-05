'Ajax en FC Utrecht onderhandelen over transfersom voor aanvaller'

Václav Cerný lijkt Ajax in te ruilen voor FC Utrecht.

Het Algemeen Dagblad meldt zondag dat beide clubs momenteel in gesprek zijn over de hoogte van de transfersom. De Tsjechische vleugelaanvaller beschikt over een contract tot medio 2020 bij de kampioen uit Amsterdam, maar een plaats in de hoofdmacht is verder weg dan ooit. De 21-jarige Ajacied krijgt daardoor toestemming om uit te zien naar een andere werkgever.

John van den Brom, de opvolger van Dick Advocaat als trainer van , sprak volgens de krant reeds met Cerný over zijn rol binnen de selectie van de Domstedelingen, die via de play-offs een ticket voor Europees voetbal proberen af te dwingen. De 21-jarige Ajacied was vanwege een zware knieblessure een jaar uit de roulatie en moest na zijn terugkeer genoegen nemen met speelminuten in het belofentelftal van .



SC toonde afgelopen januari belangstelling voor de aanvaller, maar tot een deal met de Friezen kwam het echter nooit. Cerný meldde zich in 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en kreeg van toenmalig trainer Frank de Boer veelvuldig de kans zich te bewijzen in het eerste elftal. Zo speelde hij in de uitwedstrijd tegen op de slotdag van het seizoen 2015/16, toen door een 1-1 gelijkspel de landstitel werd verspeeld. Daarna belandde zijn loopbaan enigszins op een dood spoor, mede door de nodige blessures.