Ajax en Erik ten Hag akkoord over nieuw contract

Ajax en Erik ten Hag gaan langer met elkaar door, zo laten de Amsterdammers weten middels een persbericht.

Het contract van de trainer is met twee jaar verlengd, tot medio 2022. De nieuwe overeenkomst gaat per 1 juli van dit jaar in en heeft een looptijd van drie jaar. Ten Hag staat sinds januari 2018 aan het roer in Amsterdam en won het afgelopen seizoen de landstitel en TOTO , en bereikte bovendien de halve finale van de .

Ten Hag werd het afgelopen seizoen geprezen over de manier waarop hij zijn ploeg liet spelen in Europa. Hij won voor de tweede keer in zijn trainersloopbaan de Rinus Michels Award, als beste trainer van de . Door zijn succesvolle seizoen met kwam hij volgens diverse media in beeld bij , maar de Amsterdammers lieten hem niet gaan. De afgelopen maanden werd hij in verband gebracht met , en . Tot een vertrek zal het niet komen, nu hij zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw en tevens verbeterd contract.

Ten Hag was eerder werkzaam bij , , Bayern München en . Dat hij zijn contract heeft verlengd komt niet als een grote verrassing. De trainer liet na het behalen van het kampioenschap al weten dat hij niet de intentie had om te verlaten. Met Alfred Schreuder zag Ten Hag wel een belangrijke kracht uit zijn technische staf vertrekken. Schreuder is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van TSG . Michael Reiziger en Christian Poulsen zijn voor komend seizoen aan de technische staf van Ajax toegevoegd.