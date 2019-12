Ajax en Cristiano Ronaldo vallen in de prijzen in Dubai

Ajax is bij de uitreiking van de Global Soccer Awards in de prijzen gevallen.

De Amsterdammers mochten samen met de award voor beste jeugdopleiding van het jaar in ontvangst nemen. Bij de prijsuitreiking in Dubai ontvingen tegelijkertijd Cristiano Ronaldo, Lucy Bronze, João Félix, Jürgen Klopp, , Jorge Mendes en Achraf Hakimi een award.

Edwin van der Sar nam op het gala in Dubai namens de prijs in ontvangst. De Amsterdammers moeten de uitverkiezing delen met Benfica, dat de prijs eerder in 2015 won.

De Globe Soccer Awards worden georganiseerd door de EFAA (European Association of Player's Agents) and the ECA (European Club Association), dat de prijzen sinds 2011 uitreikt. Sindsdien mocht Ronaldo al vijf keer de prijs voor beste voetballer van het jaar in ontvangst nemen en zondagavond viel hij voor de zesde keer in de prijzen.

Bronze, speelster van , werd gekozen tot beste vrouwelijke voetballer van het jaar. Liverpool viel meerdere keren in de prijzen. The Reds werden gekozen tot beste team en volgen daarmee op. Klopp ontving de Global Soccer Award voor beste trainer van het jaar, de prijs die een jaar geleden naar de Franse bondscoach Didier Deschamps ging.

Alisson Becker kreeg voor het tweede jaar op rij de award voor beste doelman.

In Dubai werd er voor het eerst een prijs uitgereikt aan het grootste talent van het jaar en deze verkiezing werd gewonnen door João Félix. Mendes mocht voor de achtste keer de prijs voor beste zaakwaarnemer van het jaar in ontvangst nemen; deze prijs werd nog nooit gewonnen door iemand anders.

Hakimi werd gekozen tot beste jonge Arabische speler van het afgelopen jaar.