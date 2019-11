Ajax en consorten spitsen de oren: "Dit is lastig, ik moet minuten maken"

Riqui Puig houdt rekening met een winters vertrek bij Barcelona.

De twintigjarige middenvelder komt dit seizoen niet aan spelen toe bij de hoofdmacht van de Catalaanse grootmacht en kijkt zodoende om zich heen. De jongeling geeft aan dat hij in principe van plan is om bij te blijven, maar dat hij een transfer zeker niet kan uitsluiten.

"In principe ga ik niet vertrekken, maar wie weet", zegt de jongeling, geciteerd door Mundo Deportivo. "Ik heb de deur nog niet dichtgedaan, maar het is waar dat ik graag meer minuten wil maken bij het eerste."

"Ik train ook niet zoveel met het eerste elftal dit seizoen", aldus Puig, die nu vooral speelminuten maakt bij het tweede van Barcelona. "Vorig jaar maakte ik eigenlijk steevast onderdeel uit van het eerste elftal. Ik trainde continu met hen, waarna ik vooral bij Barcelona B aan spelen toekwam."

"Maar met dit soort dingen moet je leren omgaan. Je moet met beide voeten op de grond blijven. Ik moet minuten maken en ervaring opdoen, dus ik ben wel blij dat ik bij Barcelona B wel bijna altijd speel."

"Het is gewoon een lastige situatie, want vorig jaar maakte ik onderdeel uit van het eerste. Dit jaar doe ik niet meer mee", besluit Puig, die nog tot de zomer van 2021 vastligt in het Camp Nou. Tot op heden heeft de middenvelder drie wedstrijden gespeeld in de hoofdmacht van Barcelona.

Dit seizoen is hij nog niet in actie gekomen onder trainer Ernesto Valverde. Sport meldde eerder dat Puig afgelopen zomer diverse aanbiedingen had geweigerd.

Naast zouden ook , , Real Zaragoza en Al-Sadd, de club waar Xavi als trainer werkzaam is, in de zomer geïnformeerd hebben naar de beschikbaarheid van Puig.

Het talent hoefde hier echter niet over na te denken en had destijds zijn club meteen laten weten niet uit te zijn op een (tijdelijk) vertrek.