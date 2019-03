'Ajax en Barcelona denken na over samenwerkingsverband'

Ajax en Barcelona onderzoeken de mogelijkheden om een samenwerkingsverband aan te gaan, zo schrijft Sport woensdag.

Volgens de meest verkochte sportkrant van Catalonië ontstond het idee tijdens de laatste gesprekken tussen de clubs over de zomerse transfer van Frenkie de Jong naar het Camp Nou. Er zijn legio overeenkomsten tussen en ; twee clubs die altijd al een bijzondere relatie hebben gehad.

Sport schrijft dat de directies van Ajax en Barcelona een klik met elkaar hebben, afgezien van het feit dat directeur voetbalzaken Marc Overmars een spelersverleden bij de Catalanen heeft. Barcelona heeft de voorbije jaren altijd een goed gevoel overgehouden aan de onderhandelingen dan wel gesprekken met Ajax en zodoende ontstond in januari het idee om de goede relatie in de toekomst van een officieel karakter te voorzien, zo klinkt het.



Een mogelijkheid is dat Barcelona prioriteit krijgt boven andere clubs inzake talenten van Ajax. De Amsterdamse club kan op zijn beurt tijdelijk spelers krijgen die bijvoorbeeld op basis van leeftijd niet in aanmerking komen voor meer speeltijd in het eerste van los Azulgrana, maar in een competitie als de een toegevoegde waarde zouden kunnen zijn. In het verleden gebeurde dat al met Isaac Cuenca en Bojan Krkic, maar dat was geen onverdeeld succes.



De jeugdopleiding van Barcelona geniet nog steeds veel aanzien in binnen- en buitenland, maar veel talenten kunnen, mede vanwege het aankoopbeleid, niet in het hoogste keurkorps doorbreken. Ajax zou op dat gebied uitkomst kunnen bieden, zo voorziet de Catalaanse krant. Barcelona is al enige tijd op zoek naar een vaste club waar talentvolle voetballers kunnen wennen aan het Europese voetbal en noemt Marlon, Jean-Clair Todibo, Gabriel Moraes en Emerson als voorbeelden.