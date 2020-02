Ajax en AZ krijgen overvol programma: "Vrijdag-maandagconstructie is mogelijk"

De KNVB heeft er een hele kluif aan om een nieuwe speeldatum te vinden voor de wedstrijden FC Utrecht - Ajax en AZ - Feyenoord.

De -duels kunnen door storm Ciara, die zondag over Nederland trekt, niet doorgaan, maar er is op de voetbalkalender nauwelijks ruimte om de afgelaste wedstrijden in te halen.

en spelen midweeks in de TOTO tegen respectievelijk en en zijn daardoor niet in staat om al snel tegen en aan te treden. Dat beide clubs ook nog in de zitten, waarvan de wedstrijden op donderdag 20 en 27 februari worden gespeeld, maakt de situatie nog gecompliceerder.

De KNVB heeft nog geen oplossing gevonden, zo laat manager competitiezaken Jan Bluyssen van de voetbalbond weten. "We zullen wellicht ad hoc moeten schakelen: als één van de twee clubs wordt uitgeschakeld in Europa en de beker, willen we de vrijgekomen data gelijk gebruiken", zegt Bluyssen tegenover FOX Sports.

Lees beneden verder

Meer teams

"We hebben al gezegd: 'Mensen (van FC Utrecht en Feyenoord, red.), we hebben écht jullie flexibiliteit hierin nodig.' Iedereen was ontzettend meewerkend en begripvol. We willen natuurlijk dat Ajax en AZ zo ver mogelijk komen in Europa, maar wij, en de clubs, willen ook dat we deze competitieduels zo snel mogelijk gaan spelen."

Het is een mogelijkheid dat Ajax en AZ te maken krijgen met drie wedstrijden in zeven dagen tijd. "Wellicht moet er een wedstrijd uit de competitie naar de vrijdag, zodat we de maandag eventueel vrij hebben als er op donderdag Europees gespeeld wordt", zegt Bluyssen.

Overigens zijn ook de duels Sparta - en - afgelast, maar daarvoor wordt snel een nieuwe datum verwacht. "Het is een mogelijkheid om midweeks al te spelen, maar we zijn daarbij vooral afhankelijk van de politie en de gemeentes."