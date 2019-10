'Ajax en andere gegadigden grepen afgelopen zomer mis in Camp Nou'

Ajax zag afgelopen zomer Frenkie de Jong naar Barcelona vertrekken en er zou ook zijn gesproken over talenten die de omgekeerde weg konden bewandelen.

Riqui Puig is een van de jonge spelers die een paar maanden geleden werd genoemd als mogelijke versterking op huurbasis voor en Sport bevestigt maandag dat de twintigjarige middenvelder inderdaad een aanbieding vanuit Nederland naast zich neergelegd heeft.

Naast Ajax zouden ook , , Real Zaragoza en Al-Sadd, de club waar Xavi als trainer werkzaam is, in de zomer geïnformeerd hebben naar de beschikbaarheid van Puig. Het talent hoefde hier echter niet over na te denken en heeft zijn club meteen laten weten niet uit te zijn op een (tijdelijk) vertrek.

Puig heeft zijn zinnen gezet op een doorbraak in Catalonië en denkt dat de beste manier om dit te bewerkstelligen is door minuten te blijven maken bij B.

De jonge middenvelder heeft namelijk gezien wat er met bijvoorbeeld Sergi Samper is gebeurd, die na zijn overstap op huurbasis richting Granada compleet uit beeld verdween en inmiddels in Japan bij Vissel Kobe speelt.

"Ik zal niet toegeven. Zoals mijn vader altijd zegt: buiten Barcelona is het koud en je kan hier niet weggaan zolang ze je er niet uitschoppen", liet hij in mei van dit jaar al optekenen in de Spaanse pers.

Clubs die in januari een nieuwe poging gaan wagen zullen dan ook hetzelfde antwoord krijgen van Puig, die geduld toont. De jongeling speelde vooralsnog drie officiële wedstrijden namens zijn club.

Hij houdt zich eraan vast dat spelers als Sergio Busquets, Pedro Rodríguez en Carles Puyol ook pas na hun twintigste doorbraken bij Barcelona. Puig vindt het daarom geen probleem om voorlopig voor Barça B te blijven spelen en wacht rustig op zijn kans, zo klinkt het.