Ajax en andere finalist krijgen 17.500 tickets voor bekerfinale

Ajax heeft zich woensdagavond geplaatst voor de TOTO KNVB Beker, die op zondag 5 mei gespeeld wordt.

Donderdagavond wordt bij de andere halve finale tussen Willem II en AZ bekend wie de andere finalist wordt. De KNVB heeft inmiddels naar buiten gebracht hoe de verdeling van de wedstrijdtickets zal zijn voor de eindstrijd in De Kuip. De twee finalisten krijgen ieder 17.500 kaarten.

De voetbalbond heeft driekwart van het stadion (35.000 plaatsen) gereserveerd voor supporters van Ajax en Willem II of AZ. De overige toegansbewijzen voor de finale gaan naar andere partijen, zoals de KNVB (12 procent), Stadion Feijenoord (3 procent) en overige partners zoals sponsoren (10 procent). De tickets zullen verkocht worden via de clubs.



Dat bij de finale een deel van het stadion gereserveerd wordt voor andere partijen is gebruikelijk. De KNVB meldt ter vergelijking dat de bond voor het WK van de Oranje Leeuwinnen ongeveer acht procent van de totale stadioncapaciteit heeft gekregen. Bij de Europa League-finale van 2017 tegen Manchester United kreeg Ajax slechts 18,5 van het toaal aantal kaarten. Afgelopen weekend bij de finale van de EFL Cup tussen Manchester City en Chelsea op Wembley kregen beide clubs 37,5 procent van het totaal aantal tickets.