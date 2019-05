Ajax dubt over deal van vijf miljoen euro en denkt aan keeper van Cambuur

Ajax heeft nog geen beslissing genomen over het vastleggen van Bruno Varela, zo meldt A Bola maandag.

De keeper wordt sinds januari gehuurd van en kan voor vijf miljoen euro definitief worden overgenomen. overweegt om gebruik te maken van de optie tot koop, ondanks dat de Portugees zijn debuut voor de Amsterdammers nooit heeft gemaakt.



Varela werd in de winterse transferperiode aangetrokken om de rol van tweede doelman achter Kostas Lamprou invulling te geven. Hij behoorde in de laatste achttien officiële wedstrijden steevast tot de wedstrijdselectie van Erik ten Hag, maar de trainer zag geen reden om hem te laten debuteren. Mocht Varela aanblijven, dan lijkt Lamprou op weg naar de uitgang; de keeper werd gedegradeerd tot derde keeper na een zwak optreden tegen sc (4-4).



Volgens Voetbal International heeft Ajax echter ook een oogje op een andere keeper. Scouts van Ajax en zaten al 'enkele malen' op de tribune voor Xavier Mous, die vorige week zondag nog indruk maakte in de eerste wedstrijd tussen en (1-1) in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Ook ziet de komst van Mous wel zitten, zo verzekert het weekblad.



Mous en zijn zaakwaarnemer gaan deze week om de tafel om hun opties op een rij te zetten. Zijn huidige contract loopt door tot eind volgend seizoen. Technisch manager Foeke Booy zegt dat Cambuur 'heel ontspannen' aankijkt tegen de situatie. "Er is in een eerdere fase inderdaad contact geweest met FC Emmen, maar verder heeft zich bij ons nog geen club gemeld. Het is dus allemaal nog niet zo concreet. Dat is de situatie, wij wachten af."