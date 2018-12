Ajax druk bezig met 'koopje': "Een ontzettend slimme zet"

Ajax loert op Diego Lainez en het lijkt erop dat de buitenspeler van Club América deze winter voor circa twaalf miljoen euro naar Amsterdam verkast.

Alex Stewart, verantwoordelijk voor spelersanalyse bij Tifo Football, en Cesar Hernandez, journalist van ESPN en The Athletic, zouden Lainez een goede aankoop vinden voor Ajax. "“Twaalf miljoen euro? In de huidige markt zou dat een koopje zijn"”, stelt Stewart in gesprek met Ajax Showtime.



Hernandez vindt het genoemde bedrag echter te hoog. “"Het is op dit moment een te hoog bedrag omdat hij pas vorig jaar zijn professionele debuut maakte, maar de Mexicaanse voetbalmarkt overwaardeert spelers al gauw en bij Lainez is dat niet anders.”"



Stewart stelt dat de jongeling typisch een speler is ‘waar je eens lekker voor gaat zitten’: “Hij is nog geen finished article, maar wel iemand die gelijk opvalt en met opvallend veel zelfvertrouwen speelt. Hij moet nog tot volledige wasdom komen, maar heeft alles in zich om een grote voetballer te worden.” Hernandez ziet de transfer van Lainez niet alleen als een mogelijk sportief succes voor Ajax.



De journalist wijst op het feit dat de Mexicaanse voetbalfans fanatiek de verrichtingen volgen van Hirving Lozano en Érick Gutiérrez bij PSV. “"Het is in ieder geval een ontzettend slimme zet, zowel sportief als qua marketing, want kijkend naar de hoeveelheid voetbalfans in Mexico, is het een goede manier om qua merk te groeien als club. Als Lainez wordt gecontracteerd, zal je veel Mexicanen en Mexicaanse Amerikanen in Ajax-shirts zien rondlopen.”"