'Ajax dreigt Donny van de Beek kwijt te raken aan 'internationale topclub''

Ajax dreigt na Frenkie de Jong en naar alle waarschijnlijkheid Matthijs de Ligt ook Donny van de Beek kwijt te raken.

Volgens de dinsdageditie van het Algemeen Dagblad is er 'een internationale topclub' voor de 22-jarige middenvelder in de markt. De regerend landskampioen wil Van de Beek echter liever niet verkopen.

Van de Beek staat zelf ook welwillend tegenover een langer verblijf bij . Indien een club van de buitencategorie echter met een interessant voorstel komt, vooral op sportief gebied, dan kan de middenvelder wellicht overwegen om toch elders aan de slag te gaan. Het dagblad stelt dat Ajax dan vijftig miljoen euro als vraagprijs zal hanteren.



Ajax ziet in Van de Beek een van de bepalende spelers voor de toekomst en wil met de Oranje-international het Nederlandse karakter van de selectie behouden. Het contract van de middenvelder loopt nog drie seizoenen door. In een eerder stadium werden clubs als Paris Saint-Germain, en genoemd.



Ajax versterkte zich voor komend seizoen met Lisandro Martinez, Razvan Marin, Kik Pierie, Kjell Scherpen en Quincy Promes. De club uit Amsterdam maakte maandag ook bekend dat Bruno Varela wederom van is gehuurd, mét een optie tot koop. Als De Ligt de komende weken zijn vertrek aankondigt, wil Ajax direct doorschakelen met een nieuwe rechter centrale verdediger.