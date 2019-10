Ajax doet wederom zaken ver van huis: "In alle opzichten booming"

Ajax heeft vrijdag een kantoor geopend in het Chinese Guangzhou, zo meldt de koploper in de Eredivisie maandagmiddag via de officiële kanalen.

Vanuit dit gloednieuwe kantoor op het terrein van partnerclub Guangzhou R&F FC gaat de activiteiten in Azië-Pacific coördineren. Ajax heeft sinds de herfst van 2017 een samenwerkingsverband met Guangzhou, een samenwerking die vorige week werd geïntensiveerd.

"Dit gebied is al een decennium heel belangrijk voor ons", verklaart algemeen directeur Edwin van der Sar. "Het is belangrijk om een lokaal punt in de regio te hebben. Op die manier komen we dichter bij onze partners en doen we meer kennis op, om beter werk te kunnen leveren. Bovendien is de markt in alle opzichten booming en vol met potentieel. Met een nadrukkelijkere aanwezigheid geloven wij in de toekomst van Ajax’ ontwikkeling in deze regio."

Ajax sloot tevens een overeenkomst met Bloomberg Businessweek China, dat voortaan de Official Business Media Partner van de Amsterdamse club is in China. "Bloomberg Businessweek is het meest invloedrijke zakenmagazine van China. Wij hopen via deze overeenkomst het merk Ajax en onze filosofie onder de aandacht te brengen van de zakelijke markt van China", aldus Van der Sar.

Guangzhou is na Amsterdam en New York de derde stad waar Ajax een eigen kantoor heeft. Daarnaast zijn er naast de Chinese club samenwerkingsverbanden met Sagan Tosu uit Japan en het Australische Sydney FC.

Van der Sar opende vorige week een stadion dat zijn naam draagt op het jeugdcomplex van Guangzhou.