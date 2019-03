Ajax doet uitstekende zaken namens Nederland op coëfficiëntenlijst

Dankzij de knappe 1-4 overwinning van Ajax op Real Madrid in het Santiago Bernabéu heeft Nederland goede zaken gedaan op de UEFA-coëfficiëntenlijst.

De Eredivisie heeft de Oostenrijkse competitie weer ingehaald en daarmee de elfde plaats op de ranglijst ingenomen. Ajax heeft met kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League een bonuspunt verdiend, waardoor de elfde plaats stevig in handen is genomen.

Na de 1-2 thuisnederlaag van drie weken geleden en de goede prestaties van Red Bull Salzburg in de Europa League, verloor Nederland de elfde plaats. Na de ruime overwinning van Ajax in Madrid heeft Nederland deze positie weer ingenomen. Red Bull Salzburg is de enige Oostenrijkse club die nog actief is in de Europa League. De club neemt het in de achtste finales over twee duels op met Napoli.



Het land dat na dit seizoen op de elfde plaats staat op de UEFA-coëfficiëntenlijst mag in het seizoen 2020/21 waarschijnlijk de landskampioen rechtstreeks laten deelnemen aan de groepsfase van de Champions League. Dat is het geval wanneer de winnaar van de Champions League van 2019/20 zich via de competitie rechstreeks voor het toernooi plaats. De nummer twaalf van de coëfficiëntenlijst moet zich via de voorronde zien te plaatsen voor het miljardenbal, net zoals PSV dit seizoen.



Ajax is dit seizoen enorm belangrijk voor Nederland in Europa. De Eredivisie begon het seizoen als nummer veertien van de coëfficiëntenlijst en is opgeklommen naar de elfde plaats. Dit seizoen kan de Eredivisie niet verder zakken dan de twaalfde plaats, waardoor de winnaar van de TOTO KNVB Beker van volgend seizoen zich rechtstreeks plaats voor de groepsfase van de Europa League.



Ajax harkte al 26 punten binnen voor de Eredivisie en is daarmee de club met het hoogste puntenaantal dit siezoen. Alleen Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Tottenham Hotspur, Bayern München en FC Porto (allen 20 punten) komen in de buurt.