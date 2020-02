Ajax doet gouden zaken door 'sloopactie' van Marc Overmars

Woensdag werd bekend dat Ajax en Chelsea akkoord zijn over een transfer van Hakim Ziyech.

De aanvallende middenvelder gaat hoogstwaarschijnlijk komende zomer voor 45 miljoen euro van club wisselen. Mike Verweij van De Telegraaf, de krant die het transfernieuws het eerste bracht, begrijpt wel waarom er sprake is van een 'relatief lage' transfersom.

De journalist vindt het in ieder geval een 'geweldige transfer' voor Ziyech. "Een schitterende club. En het is ook een transfer die in de wedstrijd zelf, tegen die tegenstander, is afgedwongen."

"Want bij -uit (in de , red.) speelde hij echt weergaloos", zegt Verweij in gesprek met FOX Sports. De som van 45 miljoen euro is begrijpelijk, aldus de clubwatcher.

"Het lijkt weinig, want als je Ziyech het afgelopen anderhalf jaar zag voetballen, dan denk je: zestig, zeventig, tachtig miljoen misschien wel. Maar Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) maakt de afspraken met de spelers en hij heeft geregeld dat Ziyech nog een jaar in Amsterdam bleef."

"En daarbij is afgesproken dat hij voor een redelijk normale prijs weg mocht. "Ziyech had in het vorige contract een gelimiteerde transfersom van dertig miljoen euro. Die heeft Overmars er toen uit gesloopt."

"Nu pakt hij dus vijftien miljoen winst en daar heeft hij vijf miljoen salaris voor weggegeven", legt Verweij uit. Ziyech zei eerder kieskeurig te zijn inzake een mogelijke nieuwe club. Verweij vindt Chelsea goed passen bij de 26-jarige spelmaker.

"Chelsea is een geweldige club, met een hele goede trainer. Frank Lampard laat dit jaar ook zien dat hij de boel aan het voetballen krijgt. Het is een heel talentvol team en daar kunnen nu weer spelers bij gekocht worden."

"Chelsea kon heel lang niet kopen door de transferban. En nu gaan ze met zulke aankopen weer een gooi doen naar de landstitel, denk ik", besluit Verweij.