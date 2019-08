Ajax-doelwit maakt vertrekwens duidelijk: "Geen concrete namen van clubs"

De onder meer aan Ajax gelinkte Dani Olmo wil Dinamo Zagreb ondanks een doorlopend contract verlaten.

Dat laat vader Miguel Olmo weten in een uitgebreid interview met Calciomercato . Olmo senior bevestigt dat er reeds is gesproken met over een transfer van de 21-jarige middenvelder annex aanvaller, al zijn de gesprekken alweer van even geleden.

"Het is waar, er is inderdaad contact geweest met AC Milan toen Leonardo daar als technisch directeur werkzaam was", aldus Miguel Olmo. "Ik weet echter niet of zijn vertrek naar Paris Saint-Germain, de gewijzigde koers of het feit dat de onderhandelingen met Dinamo Zagreb zijn stukgelopen ervoor hebben gezorgd dat de interesse op een laag pitje is gezet."

Lees beneden verder

Over interesse van andere clubs kan en wil Olmo senior niet al teveel zeggen. "Daar weet ik momenteel niets van. Dani heeft een contract bij Dinamo (tot 2021, red.), maar ze weten van onze vertrekwens. We denken namelijk dat dit het juiste moment is, niet alleen voor Dani maar ook voor Dinamo. Zij kunnen hier een lucratieve transfer aan overhouden en Dani is klaar voor een stap hogerop. Uit respect voor de betreffende clubs kan ik echter nog geen concrete namen noemen."

AC Milan is overigens niet de enige -club met belangstelling voor Olmo. "We hebben twee ontmoetingen gehad in Italië, een met AC Milan en een met een andere topclub. Om dat te laten slagen moeten we eerst tot een akkoord komen met Dinamo Zagreb", zo besluit Miguel Olmo, wiens zoon deze zomer de Europese titel veroverde met Spanje Onder-21.

Mundo Deportivo en Sport wisten eerder deze week te melden dat ook in de markt is voor Olmo. Directeur spelerszaken Marc Overmars zou een eerste bod van 22 miljoen euro plus een doorverkooppercentage van veertig procent hebben neergelegd bij Dinamo. Overmars hoopt hiermee de vermeende vraagprijs van veertig miljoen euro te kunnen laten zakken. Olmo wordt in de Engelse media genoemd bij , en .